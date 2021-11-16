В Орле из-за горящей на подоконнике свечи случился пожар в квартире Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле из-за горящей свечи случился пожар в квартире. Огонь пожарные тушили в доме на Комсомольской.

ЧП случилось вечером 15 ноября, подробности рассказали в региональном МЧС.

- В 18.14 на телефон службы спасения поступило сообщение о возгорании в кухне в квартире. Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали возгорание мусора на кухне на 0,5 кв.м. Предположительна причина пожара – неосторожное обращение с огнем (на окне горела свеча), - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших.