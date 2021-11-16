Энергетики «Орелэнерго» подарили городу 30-метровую светодинамическую опору

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Главная особенность инсталляции – архитектурная светодинамическая подсветка с сотнями светодиодных ламп, способных менять цвет. Подсветка выполнена с применением перспективных технологий управления оборудованием: в ней использованы сверхъяркие светодиоды с низким энергопотреблением.

Нижний ярус опоры оборудован 8 многоцветовыми управляемыми светильниками. Еще 16 вертикальных светодиодных гирлянд с возможностью управления световым потоком и цветовой палитрой свечения расположены по всей площади опоры. Эффект изменения цвета и композиции из точечных пикселей позволяют реализовывать различную графику – надписи, флэш-эффекты, яркий триколор и цветные переливы превратили энергоустановку в настоящий арт-объект.

Перед монтажом подсветки опору энергетики отремонтировали опору: выполнили замену изоляции, восстановили антикоррозийное покрытие конструктивных элементов при помощи инновационного однокомпонентного цинкирующего состава.

«Это первый в Орловской области проект ЛЭП с применением управляемого светодинамического оборудования. Как крупная региональная организация мы стараемся не только выполнять свои обязательства перед нашими потребителями в области энергоснабжения, но и внести посильную лепту в улучшение внешнего облика города и его окрестностей. Тому свидетельство проведенная в прошлом году работа по реконструкции стел-указателей на въезде в город и подсветка опор 110 кВ на Кромском шоссе», – отметил заместитель генерального директора – директора филиала «Россети Центр Орелэнерго» Сергей Алёшин.