Более 90% воспитателей и учителей в Орле вакцинированы Фото: Архив "КП"

Более 90% воспитателей и учителей в Орле вакцинированы.Прививку сделало более 6 000 работников образования.

Главный государственный санитарный врач по Орловской области постановил, что 15 ноября — последний день, когда отдельные категории работников должны получить первый компонент вакцины. В числе первых идут на прививку учителя и воспитатели.

В детских садах города привито 93,8% работников, в школах — 87,25%, а учреждениях дополнительного образования — 83,9%. Во всех образовательных учреждениях 6 966 человек подлежали вакцинации, исключая тех, кто имеет медотвод.

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции работают ежедневно во всех районах города. Там же можно пройти и ревакцинацию, сообщает пресс-служба администрации Орла. Для этого нужен паспорт, полис ОМС и СНИЛС.