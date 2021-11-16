В лобовом столкновении "Опеля" и "ВАЗа" в Орле пострадали две девушки

Девушки-пассажиры обеих машин пострадали Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На Комсомольской улице Орла 15 ноября случилось ДТП, в котором пострадали две девушки. Столкнулись две легковушки: иномарка "Опель" и отечественный "ВАЗ".

Автомобильная авария произошла в районе автовокзала, подробности происшествия рассказали в ГИБДД региона. Примерно в восемь вечера 26-летний водитель на "Опеле Астра" ехал по Комсомольской в сторону Карачевского переулка со стороны Авиационной. В районе дома №234 он допустил столкновение с "Десяткой", которая ехала во встречном направлении прямо, за рулем был 24-летний парень.

Судя по фото с места происшествия, удар был достаточно сильный. Сами водитель ранений не получили, а вот девушкам-пассажирам обеих машин досталось.

- В результате ДТП 24-летняя пассажир автомобиля "ВАЗ" получила телесные повреждения, и 23-летняя пассажир автомобиля "Опель" получила телесные повреждения, обе отпущены, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.