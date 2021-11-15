В Мценске завершили второй этап благоустройства парка

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В Мценске Орловской области завершили второй этап благоустройства городского парка. Общая стоимость двух стадий ремонта составила 7,8 млн рублей.

В парке появились новые лавочки и урны, установлены качели, навес, ростомер и спортивный комплекс с канатами. Помимо этого, были заасфальтированы велодорожки, улучшено освещение, а также обновлена плитка на тротуарах.

За последние три года во Мценске 34 раза были выполнены работы, связанные с благоустройством дворовых территорий и скверов. В нынешнем году помимо парка культуры и отдыха благоустроили сквер им. Калинникова, сообщила пресс-служба Правительства Орловской области.