В пищеблоке психоневрологического интерната под Орлом нашли небезопасное молоко

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В столовой Добринского психоневрологического интерната, что под Орлом, нашли некачественное молоко. Потенциально небезопасную продукцию специалисты изъяли из оборота.

Проверку провел Россельхознадзор. Как оказалось, в пищеблоке соцучреждения хранилось 26 литров молока, на которое не было сопроводительных документов.

- Кроме того, анализ электронного журнала в ФГИС «Меркурий» показал, что уполномоченное лицо интерната в течение 24 часов не осуществляло гашение ветеринарных сопроводительных документов на партии получаемого подконтрольного товара, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской области.

Молоко из пищеблока изъяли. А ответственного сотрудника интерната оштрафовали.