В Орловской области спасатели начали патрулировать водоемы перед ледоставом

В Орловской области началась акция "Безопасный лед" Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области стартовала акция "Безопасный лед". Перед ледоставом спасатели патрулируют водоемы и беседуют с жителями о безопасности зимой.

В МЧС отмечают, что нередко орловцы пренебрегают правилами безопасности и выходят на непрочный лед, что становится причиной ЧП, порой трагических. Поэтому до 15 декабря сотрудники чрезвычайного ведомства напомнят жителям региона о том, как вести себя в холодное время года у воды, а также расскажут что делать, если происшествия избежать не удалось.

- Под особым контролем – места, где высок риск провала людей и техники под лед. Это традиционные места лова рыбы, самостоятельно проторенные дороги по льду водоемов, участки береговой линии у населенных пунктов и мест отдыха. В таких зонах будут проводиться патрулирования, беседы с населением, организована работа временных спасательных постов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели также проведут уроки безопасности в школах, а у мест, где чаще всего зимой орловцы выходят на замерзшую поверхность водоемов, появятся предупреждающие таблички.