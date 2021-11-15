Друг сына украл у пенсионерки из Мценска телевизор

Во Мценске полицейские раскрыли кражу телевизора Фото: Архив "КП"

Из квартиры 62-летней жительницы Орловской области друг ее сына украл телевизор. Сумма причиненного ущерба составила более 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Преступление было совершено во время отсутствия женщины. Полицейские выяснили, что подозреваемый распивал спиртное с сыном хозяйки жилища. Житель Мценска воспользовался тем, что последний уснул и вынес телевизор из квартиры.

Отрицать вину задержанный мужчина не стал и вернул похищенную технику. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, ему может грозить лишение свободы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Следствие продолжается.