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Происшествия15 ноября 2021 11:32

В Орле 24-летний водитель "ВАЗа" учинил аварию, проехав на красный

Молодому человеку потребовалась помощь медиков
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле водитель "ВАЗа" выехал на красный сигнал, чем спровоцировал ДТП

В Орле водитель "ВАЗа" выехал на красный сигнал, чем спровоцировал ДТП

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле два автомобиля столкнулись на перекрестке, один человек пострадал. Водитель "ВАЗа" проехал на красный сигнал светофора, спровоцировав ДТП.

Происшествие случилось вечером 14 ноября. Примерно в половине седьмого молодой человек на отечественной легковушке ехал по Комсомольской улице со стороны Красина в направлении Карачевского переулка.

- На регулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Мопра водитель допустил выезд на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с автомобилем "Опель Вектра", под управлением водителя 29 лет, который двигался по Мопра со стороны улицы Латышских Стрелков, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге травмировался сам виновник ДТП. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили.