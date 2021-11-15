В Орле 24-летний водитель "ВАЗа" учинил аварию, проехав на красный

В Орле водитель "ВАЗа" выехал на красный сигнал, чем спровоцировал ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле два автомобиля столкнулись на перекрестке, один человек пострадал. Водитель "ВАЗа" проехал на красный сигнал светофора, спровоцировав ДТП.

Происшествие случилось вечером 14 ноября. Примерно в половине седьмого молодой человек на отечественной легковушке ехал по Комсомольской улице со стороны Красина в направлении Карачевского переулка.

- На регулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Мопра водитель допустил выезд на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с автомобилем "Опель Вектра", под управлением водителя 29 лет, который двигался по Мопра со стороны улицы Латышских Стрелков, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге травмировался сам виновник ДТП. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили.