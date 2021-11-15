В Орловской области сотрудница сельхозфирмы получила перелом бедра на работе

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области сотрудница сельскохозяйственного предприятия получила серьезную травму на работе. Женщина сломала бедро, следственный комитет начал проверку.

ЧП случилось в поселке Колпна.

- На территории предприятия ООО «Орелагроюг», получила телесные повреждения работница предприятия. Предварительно установлено, что телесное повреждение в виде перелома бедра женщина получила, осуществляя сбор зерна вблизи работающего навесного оборудования трактора, - сообщает региональный следком.

Следователи устанавливают все детали случившего происшествия, ситуация может обернуться уголовным делом.