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Происшествия15 ноября 2021 11:04

В Орловской области сотрудница сельхозфирмы получила перелом бедра на работе

Следственный комитет проводит проверку
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области сотрудница сельскохозяйственного предприятия получила серьезную травму на работе. Женщина сломала бедро, следственный комитет начал проверку.

ЧП случилось в поселке Колпна.

- На территории предприятия ООО «Орелагроюг», получила телесные повреждения работница предприятия. Предварительно установлено, что телесное повреждение в виде перелома бедра женщина получила, осуществляя сбор зерна вблизи работающего навесного оборудования трактора, - сообщает региональный следком.

Следователи устанавливают все детали случившего происшествия, ситуация может обернуться уголовным делом.