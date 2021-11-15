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Происшествия15 ноября 2021 9:44

Двое пострадали в столкновении грузовика и легковушки на перекрестке под Орлом

Травмы получили водители попавших в аварию автомобилей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В ДТП под Орлом пострадали двое

В ДТП под Орлом пострадали двое

Фото: Архив "КП"

Два человека получили травмы в столкновении легковушки и грузовика на дороге под Орлом. "ВАЗ" и "Хендаи" не разъехались на трассе М-2 "Крым".

ДТП случилось утром 13 ноября. Примерно в 11, 74-летний водитель на "ВАЗе" проезжал нерегулируемый перекресток где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Хендаи Портер", за рулем которого был 47-летний мужчина.

- В результате ДТП оба водителя получили травмы, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.