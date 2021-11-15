На чиновницу из Орловского района завели уголовное дело о мошенничестве с жильем

Уголовное дело по статье "Мошенничество" возбуждено против чиновницы администрации Орловского района Фото: Архив "КП"

Следком Орловской области завел уголовное дело о мошенничестве на чиновницу из администрации Орловского района. Специалиста отдела ЖКХ подозревают в махинациях при предоставлении жилья в 2014 году.

- По данным следствия, подозреваемая вступила в преступный сговор с должностными лицами из числа сотрудников администрации Орловского района и сотрудниками ООО «ИРС», направленный на хищение денежных средств жительницы Орловского района путем ее обмана, сообщив ей заведомо ложные сведения относительно процедуры предоставления членам ее семьи жилого помещения и о необходимости дополнительной оплаты за якобы излишне предоставленную ей жилую площадь, - пояснил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Орловчанка перевела деньги, 400 тысяч рублей, на счет ООО «ИРС», сотрудники фирмы потратили их по своему усмотрению

Дело возбуждено и расследуется по статье "Мошенничество".