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Происшествия15 ноября 2021 9:01

Жителя Верховского района поймали на хранении марихуаны

48-летнего мужчину полицейские задержали с подозрительным пакетом
Сергей Силаев
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Жителя Верховского района поймали на хранении марихуаны

Жителя Верховского района поймали на хранении марихуаны

Фото: Архив "КП"

Жителя Верховского района Орловской области поймали на хранении марихуаны. 48-летнего мужчину полицейские задержали с подозрительным пакетом, внутри которого оказалось наркотическое растение.

Пакет с растениями сотрудники полиции обнаружили в машине у мужчины. Содержимое направили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр, эксперты выяснили, что 158 граммов изъятого — марихуана.

Житель Верховского района рассказал правоохранителям, что обнаружил растение в поле и собирался использовать его для личного употребления.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Орловской области.

Мужчине может грозит лишение свободы, в настоящее время ведется следствие, пока что он под подпиской о невыезде.