На Панчука в Орле частично перекрыли движение на 10 дней

На Панчука ограничили движение на 10 дней Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле на улице Панчука временно ограничат движение. Перекопан будет участок в районе дома №64: рабочие будут укладывать тут газовую трубу.

Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, движение ограничат с 15 ноября по вечер 25 ноября. В это время здесь будут трудиться газовики. Водителям рекомендуют объезжать указанный участок по такому маршруту: Панчука - 1-я Пушкарная - Садово-Пушкарная - 2-я Пушкарная- Панчука.

Водителям стоит быть внимательнее и заранее планировать пути объезда.