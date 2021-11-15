В квартире на Горького спасатели потушили горящую кухню Фото: Архив "КП"

В квартире на улице Горького Орла горела кухня. На момент пожара хозяев дома не было.

О ЧП рассказали пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. 14 ноября в 09:30 на телефон службы спасения поступил звонок. В доме на улице Горького произошло возгорание: загорелась кухня на первом этаже одной из квартир.

В момент прибытия пожарных на место в квартире никого не было, а вызов поступил от соседей. Специалисты проникли в квартиру через окно и оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются специалистами.