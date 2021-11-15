За год бензин в Орловской области подорожал на 7,3%

Бензин в Орловской области за год подорожал на 7,3 % Фото: Ольга СУПОНЕВА

За год в Орловской области на 7,3% подорожал бензин. О динамике цен на моторное топливо рассказал Орелстстат.

Статисты представили данные за январь-октябрь 2021 года. Так, за месяц бензин на орловщине стал стоить дороже на 0,4%. А в сравнении с октябрем 2020 года ценник вырос на 7,3%.

По данным на октябрь месяц, литр бензина АИ-92 стоил в среднем 46,3 рубля, АИ-95 50,16 рубля. Дизелем водители заправлялись по цене 49,18 рубля за литр, а ценник на газовое топливо - 33,8 рубля.