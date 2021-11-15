На дороге под Орлом перевернулась легковушка "Форд", погиб пассажир

ДТП случилось в ночное время на дороге "Орел-Знаменское" Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области перевернулась легковая иномарка "Форд", погиб пассажир. 25-летний водитель покалечился, он госпитализирован.

Авария с летальным исходом произошла в ночь на 13 ноября. Молодой человек вел "Форд Фокус" по дороге "Орел-Занменское", машина двигалась в направлении города Орла. Примерно в два ночи в районе 29 километра указанной дороги водитель не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги в кювет, после чего перевернулась.

- В результате водитель получил телесные повреждения, госпитализирован. Пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за выходные на дорогах Орловской области произошло 24 ДТП. В них пострадало 6 человек, погиб один.