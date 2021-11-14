Мороз -5 и солнце: какой будет погода в Орле на новой рабочей неделе

Снегопадов и устойчивого мороза в Орле пока не ожидается Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новая рабочая неделя в Орле отметится морозной и солнечной погодой. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 15-19 ноября.

Как передает Росгидрометцентр, в понедельник 15 ноября температура воздуха от -2 в ночное время до +2 градусов днем. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4 м/с, давление 757 мм рт.ст.

Во вторник 16 ноября термометры ночью опустятся до -5, в дневное время воздух прогреется до +1 градуса. Вновь облачность переменная, дождя и снега не ожидается. Ветер юго-западного направления 4 м/с, давление 759 мм рт.ст.

В среду 17 ноября на термометрах от -5 до +1. Облачность снова переменная, ветер с юго-запада, скорость 3 м/с. Давление 753 мм рт.ст. Без осадков.

В четверг 18 ноября будет пасмурно с прояснениями. Ночью термометры покажут -5 градусов, днем уйдут в плюс: воздух прогреется до 2 градусов выше нуля. Без осадков, давление опустится до 746 мм рт.ст, ветер южный 4 м/с.

В пятницу 19 ноября небо затянет тучами. Временами снег с дождем. На термометрах в темное время суток -2, в светлое +2 градуса. Ветер юго-западный 3 м/с, давление пониженное: 736 мм рт.ст.