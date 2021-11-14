Орловские больницы получили на лечение ковидных больных около миллиарда рублей

В 2021 году орловские больницы получили финансовую поддержку на лечение коронавирусных больных около миллиарда рублей. Крупную сумму медицинских учреждениям региона перечислил федеральный центр: более 830 миллионов рублей выделено из резервного фонда Правительства РФ.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, деньги до больниц довели в полном объеме. Финансовую поддержку получили больницы Семашко, Боткина, тубдиспансер, а также районные медучреждения: Ливенская ЦРБ, Мценская ЦРБ и другие.

Еще 22 миллиона рублей резервный фонд Правительства РФ выделил Орловской области для углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом людей.