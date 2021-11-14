Партия вакцины "Спутник V" в 26 тысяч 400 доз поступила в Орловскую область

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Орловскую область поступила очередная крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник V". В регион привезли 26 тысяч 400 доз препарата.

По данным на 13 ноября, почти 200 тысяч жителей региона завершили вакцинацию "Спутником V", еще порядка 50 тысяч орловцев ожидают второго укола. Больше 15 тысяч человек привились вакциной "ЭпиВак", укол "КовиВака" сделало порядка двух тысяч жителей области. Однокомпонентным "Спутником лайт" привилось около 48 тысяч орловцев, ревакцинацию прошло более 28 тысяч жителей, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Сделать прививку от коронавируса в Орле можно как по записи, так и без записи в мобильных пунктах. Записаться можно по телефонам 122 или 40-20-56, либо через сайт госуслуг. Мобильные прививочные пункты принимают в порядке живой очереди без записи.