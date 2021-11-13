Зимой убирать федеральный трассы в Орловской области будет 66 дорожных машин. Техника полностью готова к работе в период снегопадов.

Как рассказала в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Харьков, все машины, которые будут брошены на расчистку трасс, оборудованы системой ГЛОНАСС. Подготовлено больше 16 тысяч тонн смеси песка и соли для отсыпки дорог, также есть в запасе техническая соль для изготовления жидких реагентов.

Сообщить о проблеме или узнать о состоянии проезда на подведомственных Управлению федеральных автодорогах можно по телефону круглосуточной диспетчерской службы (4862) 75-07-69, (4862)47-01-05.