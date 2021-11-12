Переменная облачность, небольшой дождь и ночной минус: какой будет погода в Орле на выходных

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На наступающих выходных в Орловской области погода будет переменчивой: от плюса к минусу, от солнца к дождю. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 13-14 ноября.

Судя по прогнозам метеорологов Росгидрометцентра, в субботу 13 ноября в Орел заглянет солнце. Облачность будет переменной, температура воздуха от 0 до 5 градусов с отметкой плюс. Ветер с северо-запада 4 м/с, атмосферное давление на уровне 751 мм рт.ст.

В воскресенье, 14 ноября, небо затянет тучами. В ночные часы на термометрах до -2 градусов, без осадков. Днем до +3, небольшой кратковременный дождь. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость 2 м/с, давление 754 мм рт.ст.

По предварительному прогнозу, на будущей неделе начнет устанавливаться стабильный минус.