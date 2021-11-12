С 15 ноября орловские школьники вернутся за парты

Школьники вернутся за парты с 15 ноября Фото: Ольга СУПОНЕВА

С 15 ноября школьники в Орловской области вернутся за парты. Каникулы закончатся и обучение продолжится в привычном формате.

Об этом сообщил и.о. руководителя департамента образования Алексей Карлов на заседании оперштаба 11 ноября. В этом году из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки по коронавирусу каникулы у школьников продлились дольше обычного на неделю.

С 15 числа вернутся к обучению и студенты организаций среднего образования.

Что касается дошкольного образования, то садики работают в обычном режиме. В трех детсадах пять групп закрыты на карантин.