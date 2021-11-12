Орловец и орловчанка попались на закладке наркотиков в посадке

Нарко-курьеры попались, когда прятали закладки в лесополосе. Фото: архив "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле полицейскими задержаны двое нарко-курьеров. Молодой мужчина и девушка попались сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков, когда прятали в лесополосе закладки с дозами.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, 28-летнего мужчину и 23-летнюю девушку поймали в лесопосадке в Железнодорожном районе города. В тайники они поместили три свертка с синтетическим наркотиком, общая масса запрещенного вещества составила 0,75 грамма.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Оба закладчика задержаны.