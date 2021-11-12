Нужно ли сортировать отходы: орловцам предлагают пройти опрос

Результаты опроса будут использованы для подготовки предложений по совершенствованию системы раздельного сбора отходов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жителям Орловской области предлагают пройти опрос на тему сортировки отходов. Мнением россиян о сортировке бытового мусора интересуется Минприроды.

Анонимный опрос можно пройти онлайн на сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Орловцам предлагают ответить на вопросы о том, сортируют ли они отходы, есть ли возле дома баки для раздельного сбора мусора, готовы ли отделять пластик от бумаги жители региона в случаев, если появятся контейнеры для сортировки и так далее.

- Результаты опроса будут использованы для подготовки предложений по совершенствованию системы раздельного накопления и сбора ТКО на территории РФ, - пояснили в пресс-службе правительства Орловской области.