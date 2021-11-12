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Общество12 ноября 2021 16:11

Экс-преподавателя орловского филиала университета путей сообщения осудили за взяточничество

Женщина заплатит штраф в 700 тысяч рублей и на 3 года отстранена от работы в образовании
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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За взяточничество осудили бывшего преподавателя

За взяточничество осудили бывшего преподавателя

Фото: Архив "КП"

Суд вынес приговор бывшему преподавателю орловского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Женщину осудили за систематическое взяточничество.

Коррупционную схему, созданную преподавателем, раскрыли оперативники регионального УФСБ.

- Преподаватель организовала преступную схему по созданию условий, препятствующих сдаче аттестационных испытаний, в целях получения от студентов на систематической основе взяток за оказание содействия в успешной сдаче квалификационных экзаменов. Денежные средства она получала путем их перечислений на ее личные банковские счета, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления ФСБ России по Орловской области.

Дело сотрудницы университета, теперь уже бывшей, рассматривалось в Советском районном суде. Решением Фемиды женщине назначен штраф в 700 тысяч рублей. Также на 3 года ее отстранили от права работать в сфере образования.