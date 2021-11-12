В Северном районе Орла внедорожник сбил девушку, сдавая назад

Девушка-пешеход получила травмы, угодив в ДТП в Северном районе Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле водитель на внедорожнике "Рено" сбил девушку, сдавая назад. 22-летняя пешеход получила травмы.

Около полудня 11 ноября 58-летний мужчина отъезжал назад на иномарке "Рено Дастер" в районе дома №15 по улице Металлургов. В этот же момент мимо проходила девушка. Водитель не заметил ее, пешеход попала под колеса.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.