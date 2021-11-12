За сутки в Орловской области 346 заболевших коронавирусом, 8 человек умерло

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперативный штаб обновил статистику по распространению коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 12 ноября 2021 года.

Заболело за минувший день 346 орловцев. Таким образом суммарное число случаев covid-19, за все время наблюдения, превысило 57 тысяч и составляет 57 314.

Все больше человек за сутки закрывает больничный. Так, за минувший день выписано 108 человек. Всего излечилось 47 тысяч 671 пациент.

Сообщает оперативный штаб, к сожалению, и о новых летальных исходах течения болезни. Еще 8 жителей Орловской области умерло от коронавируса за последний день. За пандемию скончалось 1 170 орловцев с лабораторно диагностированным covid-19.