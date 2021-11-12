В Мценске 18-летний водитель на "Ладе" насмерть сбил женщину

Женщина-пешеход погибла под колесами до приезда скорой Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Мценске Орловской области легковушка "Лада" насмерть сбила пешехода. Женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.

ДТП с трагическим исходом случилось вечером 11 ноября. В начале девятого 18-летний водитель за рулем отечественной легковушки ехал по улице Тургенева районного центра со стороны Рылеева в направлении Калинина. В районе дома №150 проезжую часть, вне пешеходного перехода но в зоне его видимости, переходила 56-летняя женщина. Водитель не успел среагировать, машина снесла пешехода.

- В результате ДТП пешеход погибла на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.