Для орловских автовладельцев снято ограничение размера машино-места Фото: Ольга СУПОНЕВА

Для орловских автовладельцев снято ограничение размера машино-места. С 28 октября можно оформить его под габариты своего транспорта.

Об этом проинформировали в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области. Если ранее машино-место было ограничено максимальными размерами 6,2 метра на 3,6 метра, то по новым правилам можно оформить в собственность машино-места с учетом особенностей и многообразия транспорта.

В Росреестре также отметили, что в Орловской области права на машино-места зарегистрировало 162 человека.