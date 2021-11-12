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Авто12 ноября 2021 10:25

Для орловских автовладельцев снято ограничение размера машино-места

Теперь его можно оформить под габариты автомобиля
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Для орловских автовладельцев снято ограничение размера машино-места

Для орловских автовладельцев снято ограничение размера машино-места

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Для орловских автовладельцев снято ограничение размера машино-места. С 28 октября можно оформить его под габариты своего транспорта.

Об этом проинформировали в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области. Если ранее машино-место было ограничено максимальными размерами 6,2 метра на 3,6 метра, то по новым правилам можно оформить в собственность машино-места с учетом особенностей и многообразия транспорта.

В Росреестре также отметили, что в Орловской области права на машино-места зарегистрировало 162 человека.