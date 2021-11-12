В Орле при пожаре в частном доме погиб 67-летний мужчина

При пожаре погиб мужчина Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле при пожаре в доме погиб мужчина. ЧП случилось на улице Урицкого накануне утром, 11 ноября.

В жилом одноэтажном доме на несколько квартир полыхала кирпичная пристройка. Очевидцы ЧП спасателям позвонили в десятом часу, пожарные прибыли на место. Но спасти находившегося в доме мужчину не удалось, тело 57-летнего орловца было обнаружено внутри сгоревшей части строения.

- В результате пожара в одной из квартир выгорела кирпичная пристройка. Пожарными спасен от огня стоящий рядом автомобиль и остальные квартиры дома. Причины возгорания выясняются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.