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Происшествия12 ноября 2021 10:01

В Орле при пожаре в частном доме погиб 67-летний мужчина

ЧП случилось 11 ноября на Урицкого
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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При пожаре погиб мужчина

При пожаре погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле при пожаре в доме погиб мужчина. ЧП случилось на улице Урицкого накануне утром, 11 ноября.

В жилом одноэтажном доме на несколько квартир полыхала кирпичная пристройка. Очевидцы ЧП спасателям позвонили в десятом часу, пожарные прибыли на место. Но спасти находившегося в доме мужчину не удалось, тело 57-летнего орловца было обнаружено внутри сгоревшей части строения.

- В результате пожара в одной из квартир выгорела кирпичная пристройка. Пожарными спасен от огня стоящий рядом автомобиль и остальные квартиры дома. Причины возгорания выясняются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.