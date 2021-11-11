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Общество11 ноября 2021 20:34

Орловцам, имеющим методвод от вакцинации, не придется сдавать ПЦР-тест для входа в разные учреждения

В кафе, магазины и парикмахерские жителей региона с противопоказаниями к прививке от covid-19, пустят при наличии справки
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Орловцев с методводом от вакцинации пустят в магазины, кафе и парикмахеские без ПЦР-теста на ковид

Орловцев с методводом от вакцинации пустят в магазины, кафе и парикмахеские без ПЦР-теста на ковид

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителям Орловской области, имеющими противопоказания к вакцинации от covid-19, не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Их пустят в кафе, магазины и другие учреждения со справкой-методводом.

11 ноября такое решения принято региональным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Чтобы не возникало путаницы в указ об ограничениях был внесен ряд корректив, которые в том числе коснулись и граждан с медотводом от прививки. Так, достаточно на входе в то или иное заведение общепита, торговли или сферы услуг, показать выданную врачом справку.

Также 11 ноября отменены QR-коды для входа в детские магазины, торгующие питанием для малышей.