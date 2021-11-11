Больше 300 тысяч жителей Орловской области сделали укол от коронавируса

Запас вакцины в регионе достаточный Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области укол от коронавируса сделало более 300 тысяч жителей. Полностью вакцинировалось от covid-19 обеими дозами более 211 тысяч человек.

Такая информация прозвучала на заседании регионального оперштаба 11 ноября. Как рассказал и.о . регионального депздрава Станислав Шувалов, первый компонент вакцины получило 304 579 орловцев, завершили вакцинацию 211 455 человек. Повторно привились от ковида еще 23 987 жителей региона.

Всего в Орловскую область поступило более 384 тысяч доз вакцины. Запас препаратов, которые вкалывают при вакцинации, достаточный.