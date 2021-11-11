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Здоровье11 ноября 2021 16:12

В Орловской области сразу 9 человек за сутки умерло от коронавируса

Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 11 ноября 2021 года
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области сразу 9 человек умерло за сутки от коронавируса. Такие данные на 11 ноября 2021 приводит федеральный оперативный штаб.

Это рекордное количество летальных исходов коронавирусной инфекции, зафиксированных за сутки. Всего в Орловской области с начала пандемии умерло 1 162 человека с лабораторно подтвержденным covid-19.

Заболело за минувший день 345 жителей Орловской области. За все время количество зарегистрированных случаев коронавируса в регионе - 56 968.

Выздоровело и выписано 97 человек. Количество выздоровевших с каждым днем растет. Всего же излечилось 47 563 орловца.