В Орловской области сразу 9 человек за сутки умерло от коронавируса

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области сразу 9 человек умерло за сутки от коронавируса. Такие данные на 11 ноября 2021 приводит федеральный оперативный штаб.

Это рекордное количество летальных исходов коронавирусной инфекции, зафиксированных за сутки. Всего в Орловской области с начала пандемии умерло 1 162 человека с лабораторно подтвержденным covid-19.

Заболело за минувший день 345 жителей Орловской области. За все время количество зарегистрированных случаев коронавируса в регионе - 56 968.

Выздоровело и выписано 97 человек. Количество выздоровевших с каждым днем растет. Всего же излечилось 47 563 орловца.