Отделения пенсионного фонда в Орловской области принимают клиентов только по записи

В Орловской области отделения Пенсионного фонда России посетителей принимают только по предварительной записи. Такое правило в ПФР установили, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса.

В пресс-службе регионального отделения ПФР пояснили, что записаться на прием можно на сайте онлайн. Здесь же можно, в случае необходимости, перенести дату и время приема или отменить его.

Также запись ведется по телефонам. Список контактных телефонов для записи в городе Орле, районах облсти можно посмотреть на сайте орловского отделения ПФР по ссылке.