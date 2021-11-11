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Общество11 ноября 2021 15:26

Отделения пенсионного фонда в Орловской области принимают клиентов только по записи

Записаться можно онлайн или по телефону
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области отделения Пенсионного фонда России посетителей принимают только по предварительной записи. Такое правило в ПФР установили, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса.

В пресс-службе регионального отделения ПФР пояснили, что записаться на прием можно на сайте онлайн. Здесь же можно, в случае необходимости, перенести дату и время приема или отменить его.

Также запись ведется по телефонам. Список контактных телефонов для записи в городе Орле, районах облсти можно посмотреть на сайте орловского отделения ПФР по ссылке.