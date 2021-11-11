В центре Орла горела иномарка "Рено"

ЧП случилось на Полесской Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Сегодня утром, 11 ноября, в центре Орла загорелась легковая иномарка. Водителю удалось самому быстро ликвидировать пламя: в багажнике был огнетушитель.

ЧП случилось около девяти часов на Полесской улице, возгорание произошло в автомобиле марки "Рено". К месту происшествия прибыли спасатели, но владелец транспорта и сам не растерялся, загасил пламя огнетушителем, не дав ему охватить всю машину.

- В результате пожара в автомобиле сгорел левый задний фонарь и лакокрасочное покрытие выгорело на площади 0,5 квадратного метра. Пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара устанавливают специалисты.