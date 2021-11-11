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Происшествия11 ноября 2021 11:56

"Лада Приора" врезалась в припаркованную фуру под Орлом

Последствиями ДТП стали травмы у пассажира легковушки
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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"Лада Приора" врезалась в фуру на трассе "Орел-Тамбов"

"Лада Приора" врезалась в фуру на трассе "Орел-Тамбов"

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом водитель на отечественной легковушке "Лада Приора" врезался в припаркованную на обочине фуру. Не обошлось без травм: ранен пассажир легкового автомобиля.

В первой половине дня 10 ноября 48-летний мужчина вел свою легковушку по дороге "Орел-Тамбов" со стороны Орла в направлении Тамбова. На пятом километре он не совладал с управлением и влетел в стоящйи на краю дороги большегруз марки "Рено".

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Лада Приора", мужчина 38 лет, получил телесные повреждения, - сообщил отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.