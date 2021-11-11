QR-код смогут получить орловцы, переболевшие коронавирусом без обращения к врачу

Помимо заявления, орловцы должны предоставить в больницу результаты тестирования на коронавирус Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области QR-код смогут получить жители, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу. Для этого нужно будет предоставить в поликлинику результаты ПЦР-тест на covid-19.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 10 ноября. Он описал механизм, по которому переболевшие без врачебной помощи орловцы тоже смогут обзавестись QR-кодом.

- Если у человека был положительный тест на COVID-19, то по предъявлению этого документа в лечебное учреждение можно будет получить QR-код. Алгоритм следующий: человек с таким документом обращается с заявлением в свободной форме на имя главного врача медицинской организации по месту жительства. В нем он просит внести данные переболевшего коронавирусом, - рассказал глава региона.

Помимо заявления, орловцы должны предоставить в больницу результаты тестирования на коронавирус, а также взять с собой документы: паспорт, полис и СНИЛС.