В Орле столкнулись две маршрутки, пострадали два пассажира

Два автобуса столкнулись на Комсомольской в Орле Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Два маршрутных автобуса столкнулись в Орле. В ДТП пострадали две женщины-пассажира одного из автобусов.

ДТП случилось днем 10 ноября, в обеденное время, подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции. За рулем "ПАЗика" был 32-летний водитель, он вел автобус по Комсомольской со стороны Авиационной в направлении Рижского переулка. Впереди попутно в этот момент ехала "ГАЗель" под управлением 55-летнего водителя.

В районе дома №314 по Комсомольской произошло столкновение. В результате ДТП получили телесные повреждения пассажиры "ГАЗели", женщины 52 и 38 лет.

Всего за сутки в Орле и области полицейские зафиксировали 12 дорожно-транспортных происшествий. Из них в трех авариях пострадали люди.