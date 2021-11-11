Орловчанка пригласила домой нового знакомого, а тот похитил у нее золотые украшения

Орловец сорвал со своей новой знакомой золотые украшения, за что нарвался на уголовное дело Фото: Архив "КП"

Жительница Орла пригласила в гости нового знакомого, а тот оказался разбойником. Прямо в квартире у 41-летней горожанки он сорвал с той золотую цепочку и серьги и был таков.

Женщина обратилась в полицию, она призналась, что почти ничего не знает об этом мужчине. Полицейские завели уголовное дело по статье "Разбой" и через некоторое время им удалось задержать обидчика.

- Им казался орловец 1980 года рождения. В беседе с оперативниками он признался в причастности к данному противоправному деянию. Он также рассказал, где спрятал золотые изделия, принадлежащие заявительнице. В указанном месте их обнаружили и изъяли полицейские, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь орловцу светит суд. Согласно статье УК, по которой он будет отвечать перед законом, ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу.