В 2022 году в Орле возобновится строительство многопрофильного медцентра, прозванного "Титаник"

"Титаник" планируют достроить и оснастить за три года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2022 году в Орле возобновится строительство многопрофильного медцентра, в народе прозванного "Титаником". Деньги на завершение работы, более трех миллиардов рублей, будут выделены из федерального бюджета.

По поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, который сам побывал в недостроенном центре областной больницы в октябре, "Титаник" включен в перечень поправок ко второму чтению федерального бюджета.

Планируется, что медицинский центр достроят и оснастят за три года. В 2022 году Орловской области на эту цель дадут более 900 миллионов рублей, в 2023 более 1 миллиарда 800 миллионов, в 2024 более 400 миллионов рублей. Общая сумма федеральной субсиции - 3 миллиарда 140 миллионов рублей.