Где сделать прививку от коронавируса в Орле 11 ноября

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. Публикуем график работы прививочных пунктов на 11 ноября 2021.

С 9 утра до 20 часов вечера врачи ждут орловцев в пункте на территории МФЦ, по ул. Ленина 1.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет дежурить с 12.00 до 19.00 в Северном районе города, он остановится у ТЦ "Европа" на Металлугов 17к1.

В здании автовокзала, по Автовокзальной, 1, также сегодня можно сделать прививку с 12 до 19 часов. Медицинский кабинет расположен на втором этаже.

Работает и стационарный прививочный пункт в ТМК "Гринн". С 12.00 до 19.00 здесь, на первом этаже, можно сделать прививку.

В пресс-службе обладминистрации напоминают орловцам, что для вакцинации нужны документы: паспорт, полис и СНИЛС. Перед прививкой врач проведет осмотр и консультацию.