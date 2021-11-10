Владимир Путин наградил орловских медиков

Пятерых медиков из Орловской области наградил Владимир Путин. Указом президента работники здравоохранения удостоены медали Луки Крымского.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Госнаграды орловские медики получат за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность.

Наградами отмечены врач станции скорой медицинской помощи Елена Гомозова, заведующая отделением городской больницы им Боткина Алиса Доманова, врач больницы им. Боткина Александр Кирсанов, фельдшер станции скорой медицинской помощи Елена Филимонова и водитель станции скорой медицинской помощи Вадим Сергеечев.