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Происшествия10 ноября 2021 9:49

За сутки трое орловцев попались на кражах из супермаркетов

Мужчины пытались вынести неоплаченный товар из магазинов в Советском и Железнодорожном районах
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле за сутки росгвардия пресекла три кражи из супермаркетов. Трое орловцев попались на попытке вынести неоплаченный товар из магазинов, расположенных в Советском и Железнодорожном районах города.

В каждом из случаев продавцы заметили неладное и нажали тревожную кнопку.

- Время от получения тревожного сигнала до приезда на место происшествия экипажа Росгвардии сокращается до нескольких минут, поскольку маршруты патрулирования пролегают вблизи охраняемых объектов, - пояснил Максим Сиротинин, заместитель начальника управления вневедомственной охраны.

За попытку похитить товар 41-летнего, 31-летнего и 23-летнего орловцев накажут: всех троих передали для разбирательства полиции.