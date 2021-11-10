За сутки трое орловцев попались на кражах из супермаркетов

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле за сутки росгвардия пресекла три кражи из супермаркетов. Трое орловцев попались на попытке вынести неоплаченный товар из магазинов, расположенных в Советском и Железнодорожном районах города.

В каждом из случаев продавцы заметили неладное и нажали тревожную кнопку.

- Время от получения тревожного сигнала до приезда на место происшествия экипажа Росгвардии сокращается до нескольких минут, поскольку маршруты патрулирования пролегают вблизи охраняемых объектов, - пояснил Максим Сиротинин, заместитель начальника управления вневедомственной охраны.

За попытку похитить товар 41-летнего, 31-летнего и 23-летнего орловцев накажут: всех троих передали для разбирательства полиции.