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Общество9 ноября 2021 17:00

Почти 18 тысяч орловских педагогов сделали прививку от коронавируса

Об этом рассказал и.о. руководителя департамента образования Алексей Карлов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"

Фото из архива "КП"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области почти 18 тысяч педагогов сделали прививку от коронавируса. Об этом 9 ноября рассказал Алексей Карлов, и.о. начальника департамента образования Орловской области во время онлайн-брифинга.

Вакцинировались от коронавируса 17 789 работников сферы образования, это 77,7% от всего числа педагогов.

Алексей Карлов также отметил, что в настоящее время на территории Орловской области нет решения о переходе школ на дистанционный режим работы. Школьники на каникулах до 14 числа, а затем вернутся к привычному ритму обучения.