Почти 18 тысяч орловских педагогов сделали прививку от коронавируса

Фото из архива "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области почти 18 тысяч педагогов сделали прививку от коронавируса. Об этом 9 ноября рассказал Алексей Карлов, и.о. начальника департамента образования Орловской области во время онлайн-брифинга.

Вакцинировались от коронавируса 17 789 работников сферы образования, это 77,7% от всего числа педагогов.

Алексей Карлов также отметил, что в настоящее время на территории Орловской области нет решения о переходе школ на дистанционный режим работы. Школьники на каникулах до 14 числа, а затем вернутся к привычному ритму обучения.