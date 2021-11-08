В пригороде Орла из магазина изъяли обезличенные полуфабрикаты

В пригороде Орла обезличенную мясную продукцию изъяли с реализации из магазина специалисты Россельхознадзора. Сельмаг торговал мясными полуфабрикатами без маркировки.

Проверку сотрудники ведомства провели в одном из магазинов Орловского района. Как оказалось, полуфабрикаты не имели указания о дате производства и сроках годности, не значилась и информация о производителе и условиях хранения.

- В условиях непростой эпизоотической ситуации в РФ по гриппу птиц и африканской чуме свиней, оборот и реализация обезличенной мясной продукции может привести к новым вспышкам и распространению опасных заболеваний, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В итоге продукты изъяли с прилавков и направили на утилизацию. А продавцу и предпринимателю придется ответить за административное правонарушение.