Недостроенную многоэтажку на улице Бурова Орла сдадут в конце 2022 года

Фото: яндекс.карты

В Орле на совещании в областном правительстве 8 ноября обсудили вопросы долевого строительства. В том числе зашла речь о проблмных домах, превратившихся из-за нерадивых застройщиков в долгострои.

В частности, никак не могут дождаться ключей от квартир орловцы, вложившиеся в покупку недвижимости по адресу улица Бурова, 46. Сдачи дома ожидает 173 дольщика. Ситуацию прокомментировал Андрей Емец, начальник управления по государственному строительному надзору регионального профильного департамента.

- Права на многоквартирный дом №46 по улице Бурова в Орле переданы УНО «Фонд Орловской области по защите прав граждан – участников долевого строительства» для исполнения обязательства застройщика перед участниками строительства. Планируемый срок восстановления прав участников долевого строительства – III квартал 2022 года, - сообщил Емец.

Всего же в Орловской области проблемными числятся 11 застройщиков, из них 6 фирм признаны банкротами. По 4 домам приняты решения возместить дольщикам ущерб. 377 человек получили, в общей сложности, более полумиллиарда рублей компенсации.