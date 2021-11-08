Улицы Карачевскую, Пушкина и Гостиную в Орле капитально отремонтируют

Еще три улицы Орла ждет капремонт Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Еще три улицы Орла ждет ремонт. В порядок приведут Гостиную, Пушкину и Карачевскую, сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Помимо замены асфальта, ремонта тротуаров и обустройства велодорожек, на указанных участках дорог обновят трамвайные пути. Пока что ремонт находится на стадии планирования, до 30 ноября, по планам, проект будет готов.

- В рамках подготовки проектной документации на капитальный ремонт трех улиц будет предусмотрено выполнение традиционного комплекса работ, связанного с ремонтом покрытия проезжей части и тротуаров, замена бортового камня, а также работы по замене путевого трамвайного хозяйства с использованием бесшпальной технологии укладки рельс, - рассказал Дмитрий Кузнецов, начальник управления коммунальным хозяйством Орла.

Детали ремонта станут известны после того, как будут выполнены проектно-изыскательные работы.