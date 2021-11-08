В Залегощенском районе 87-летний пенсионер погиб при пожаре

Пожар обернулся трагически Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области пенсионер погиб при пожаре в доме. ЧП с летальным исходом случилось в Зелегощенском районе,в деревне Лески.

Все произошло 5 ноября поздним вечером. Спасателям очевидцы сообщил о пожаре в двенадцатом часу, на место прибыли пожарные бригады сразу нескольких частей. Однако дом сгорел, не удалось спасти и пожилого мужчину.

- В результате пожара в двухэтажном доме сгорела и обрушилась кровля, выгорели и обрушились чердачные и межэтажные перекрытия, дом выгорел изнутри. В пристройке выгорел деревянный второй этаж. Пожарными было обнаружено тело мужчины, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара устанавливают специалисты.