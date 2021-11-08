"Лада Калина" снесла фонарный столб и опрокинулась на дороге под Орлом

Водитель получил ранения Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области легковушка "Лада Калина" протаранила фонарный столб, а затем опрокинулась. Водителю автомобиля не удалось избежать травм.

ДТП случилось на трассе "Калуга-Орел" в ночное время. Около полуночи мужчина 31 года ехал со стороны Орла в направлении Калуги. На 183 километре машина врезелась в бетонную световую опору. После удара автомобиль перевернулся.

- В результате ДТП получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.